Вудкрофт о визите в Россию в 1993-м: «То, чего страна достигла сейчас, – это недостижимые перемены»

вспомнил первый визит в Россию на турнир в 1993 году со сборной Канады.

«Это был мой первый визит в Россию. Интересное время, отличный турнир, новый опыт. Знакомство с новой страной и культурой. Россия тогда переживала переходный период. То, чего страна достигла сейчас, – это недостижимые перемены.

Одно из самых ярких воспоминаний – часовые очереди в Макдональдс, который тогда только открылся, за чизбургером. Первые впечатления невозможно забыть. Прекрасно помню отель, питание и все, что связано с поездкой», – сказал главный тренер сборной Беларуси.