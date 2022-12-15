Гросс о 1-м месте «Автомобилиста» на Востоке: «Эйфории нет. Знаем, что во второй половине сезона многие соперники добавляют»
Олег Гросс прокомментировал результаты «Автомобилиста».
– «Автомобилист» ушел на каникулы на первом месте в Восточной конференции, отрыв от преследователей солидный – семь очков и больше. Удивлены?
– Нет удивления, но есть понимание, что первую половину чемпионата команда и клуб в целом сработали нормально.
В Восточной конференции очень высокая конкуренция, которую нужно выдерживать. При этом есть полное понимание того, что сезон только набирает ход – и главные оценки впереди.
– За счет чего удалось сделать стартовый рывок?
– Работаем по всем направлениям – игроки, тренерский штаб, менеджмент, селекция, болельщики и так далее. Находим баланс в вертикали МХЛ – ВХЛ – КХЛ – «Авто», «Горняк – УГМК», «Автомобилист».
Но никакой эйфории нет, сделана только заявка. У нас накоплен определенный опыт, знаем, что во второй половине сезона многие соперники только добавляют. К этому нужно быть готовыми и тоже только прибавлять, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».
Комментарии