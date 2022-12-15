Гросс о 1-м месте «Автомобилиста» на Востоке: «Эйфории нет. Знаем, что во второй половине сезона многие соперники добавляют»

Олег Гросс прокомментировал результаты .

– «Автомобилист» ушел на каникулы на первом месте в Восточной конференции, отрыв от преследователей солидный – семь очков и больше. Удивлены?

– Нет удивления, но есть понимание, что первую половину чемпионата команда и клуб в целом сработали нормально.

В Восточной конференции очень высокая конкуренция, которую нужно выдерживать. При этом есть полное понимание того, что сезон только набирает ход – и главные оценки впереди.

– За счет чего удалось сделать стартовый рывок?

– Работаем по всем направлениям – игроки, тренерский штаб, менеджмент, селекция, болельщики и так далее. Находим баланс в вертикали – – – «Авто», – УГМК», «Автомобилист».

Но никакой эйфории нет, сделана только заявка. У нас накоплен определенный опыт, знаем, что во второй половине сезона многие соперники только добавляют. К этому нужно быть готовыми и тоже только прибавлять, – сказал спортивный директор «Автомобилиста».