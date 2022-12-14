Сергей Широков: «Автомобилист ставит перед собой высокие задачи. Команда хочет выиграть Кубок Гагарина не только на словах»

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Сергей Широков выразил надежду постараться выиграть Кубок Гагарина с «Автомобилистом»

– Были ли какие-нибудь у тебя сомнения перед переходом в «Автомобилист», и насколько ли ты доволен своим выбором сейчас?

– Насколько доволен или недоволен по итогу будем смотреть в конце сезона. «Автомобилист» был заинтересован в моих услугах.

Мы все обсудили дома, решили, что для меня это будет хороший вызов как для спортсмена, а как для игрока это шанс побороться за трофей, потому что «Автомобилист» – тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи.

Я надеюсь, что нам по силам будет что-то завоевать – выиграть медали и побороться за кубок.

– «Автомобилист» провел не очень удачный прошлый сезон. Как думаешь, является ли это сейчас дополнительной мотивацией для команды в этом сезоне?

– Думаю, да. Все хотят доказать, что это была ошибка – и игроки, тренеры, и руководство. Те ребята, на которых возлагалась надежда в прошлом году, в этом показывают самоотдачу, результаты пошли в гору.

Болельщики получают удовольствие от побед, от игры команды, но самое сложное впереди, ведь если ты хорошо пройдешь чемпионат, но не добьешься успеха в плей-офф, то это, мягко говоря, не очень хорошо.

– Ты играл во многих топ-клубах КХЛ. И тебе есть, с чем сравнивать. По уровню игры в нынешнем сезоне, с какой из своих прошлых команд можно сопоставить «Автомобилист»? Или это отдельная история, ни на что не похожая?

– Я понимал, что «Автомобилист» – это организация, которая хочет выиграть кубок не только на словах, и все для этого делает.

Надеюсь, мы как команда, как коллектив сможем выполнить задачи, которые перед нами ставятся.

– Сейчас команда идет на вершине таблицы. Насколько важно сохранить лидирующие позиции до конца чемпионата?

– Не знаю, насколько важно занять первое место, но в плей-офф важным является фактор своей площадки, поэтому лучше быть как можно выше, чтобы иметь преимущество по ходу всех раундов плей-офф.

Это дополнительная уверенность в партнерах, что, несмотря ни на что, можно вытаскивать матчи – что мы и доказываем в последних играх, доставая сложные матчи, – сказал нападающий екатеринбургского клуба.

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