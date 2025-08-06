Александр Мостовой: «Люди в 30 лет уже заканчивают, а Овечкин почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Его знают во всем мире»

Александра Мостового впечатлил рекорд Александра Овечкина.

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

– Рекорд Александра Овечкина и его игра в таком возрасте вас впечатлили?

– Конечно, меня впечатлило. Кто-то думал, что он побьет рекорд в этом году, кто-то – что в следующем чемпионате, все делали свои прогнозы. Но рано или поздно он бы его побил.

Просто все были удивлены, были впечатлены, что он его еще в этом году побил, в 39 лет. Люди в 30 лет уже заканчивают, а он почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Овечкина знают во всем мире, – сказал бывший футболист сборной России.