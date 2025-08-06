  • Спортс
Мостовой допускает, что мог бы сделать карьеру в хоккее: «В футболе она ведь сложилась, правильно? Я ездил на «Золотую шайбу» в детстве, был одним из лучших»

Александр Мостовой вспомнил, как играл в хоккей в детстве.

– Вы играете в хоккей с детства?

– Как и у всех ребят нашего поколения, у нас два популярных вида спорта было – хоккей и футбол. Зимой – хоккей, летом – футбол. Поэтому у меня все это было неразрывно связано.

Жил я в Подмосковье, и недалеко за школой был пруд и стадион через дорогу, на котором была хоккейная коробка. Сначала из школы смотрел, когда замерзнет пруд, чтобы брать коньки и туда идти кататься. Уже потом – на стадион, когда заливали коробку.

Единственное, я не помню, откуда у меня тогда могли быть коньки. Но я думаю, что нам передавали старшие ребята, или, может быть, отец где-то взял. Так все и начиналось. В хоккее я ездил на «Золотую шайбу», а в футболе – на «Кожаный мяч».

– В хоккее у вас тоже были успехи?

– В своей команде я всегда был капитаном, играл на «Золотую шайбу». В детстве был одним из лучших.

– Приходилось ли делать выбор между футболом и хоккеем?

– Просто в Подмосковье искусственных катков не было, поэтому было тяжелее. Непонятно, где форму брать, где что. Лет в 14 я стал в ЦСКА заниматься футболом, поэтому хоккей сам собой и отпал.

– Вы можете представить, чтобы ваша судьба пошла по хоккейному пути?

– Конечно, по футбольному пути она ведь сложилась, правильно? Поэтому могла и по хоккейному сложиться, если бы где-то рядом была коробка с искусственным льдом. Разница-то огромная, когда ты катаешься на пруду и на искусственном поле.

Но после того, когда я вернулся в Россию, постоянно в хоккей играю – в Ночной лиге, в Трудовых резервах. Сейчас перерыв, месяца полтора не катался. А в августе потихоньку начнем, потому что в сентябре начинается чемпионат, – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
