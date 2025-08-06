Мостовой допускает, что мог бы сделать карьеру в хоккее: «В футболе она ведь сложилась, правильно? Я ездил на «Золотую шайбу» в детстве, был одним из лучших»
– Вы играете в хоккей с детства?
– Как и у всех ребят нашего поколения, у нас два популярных вида спорта было – хоккей и футбол. Зимой – хоккей, летом – футбол. Поэтому у меня все это было неразрывно связано.
Жил я в Подмосковье, и недалеко за школой был пруд и стадион через дорогу, на котором была хоккейная коробка. Сначала из школы смотрел, когда замерзнет пруд, чтобы брать коньки и туда идти кататься. Уже потом – на стадион, когда заливали коробку.
Единственное, я не помню, откуда у меня тогда могли быть коньки. Но я думаю, что нам передавали старшие ребята, или, может быть, отец где-то взял. Так все и начиналось. В хоккее я ездил на «Золотую шайбу», а в футболе – на «Кожаный мяч».
– В хоккее у вас тоже были успехи?
– В своей команде я всегда был капитаном, играл на «Золотую шайбу». В детстве был одним из лучших.
– Приходилось ли делать выбор между футболом и хоккеем?
– Просто в Подмосковье искусственных катков не было, поэтому было тяжелее. Непонятно, где форму брать, где что. Лет в 14 я стал в ЦСКА заниматься футболом, поэтому хоккей сам собой и отпал.
– Вы можете представить, чтобы ваша судьба пошла по хоккейному пути?
– Конечно, по футбольному пути она ведь сложилась, правильно? Поэтому могла и по хоккейному сложиться, если бы где-то рядом была коробка с искусственным льдом. Разница-то огромная, когда ты катаешься на пруду и на искусственном поле.
Но после того, когда я вернулся в Россию, постоянно в хоккей играю – в Ночной лиге, в Трудовых резервах. Сейчас перерыв, месяца полтора не катался. А в августе потихоньку начнем, потому что в сентябре начинается чемпионат, – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России.