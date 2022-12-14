Джонатан Тэйвс: «Овечкин – один из величайших игроков всех времен. Он заслужил скандирований «Ови» на арене «Чикаго»

назвал одним из величайших хоккеистов всех времен.

Российский нападающий забросил три шайбы в ворота (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Безусловно, это довольно невероятная отметка. Овечкин – единственный в своем роде.

Когда пройдет этот момент, то в определенном смысле это будет одной из тех вещей, на которые ты оглядываешься.

Он один из величайших игроков всех времен, так что он заслужил уважение за то, что забил три гола, добившись оваций и скандирований «Ови» на нашем стадионе», – заявил капитан «Блэкхокс».

Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал