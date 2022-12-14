Гендиректор «Нефтехимика»: «Овитю не показал того результата, который мы ожидали. Самый дорогой защитник»
Генеральный директор «Нефтехимика» объяснил расторжение контракта с Йоанном Овитю.
«Чисто спортивный принцип. У нас был самый дорогой защитник. Дали сыграть, но он не показал того результата, который мы от него ожидали.
Вели переговоры по его обмену в другие клубы, ждали ответа, но в конце концов расстались с ним в соответствии с регламентом КХЛ.
Обоюдно, но оплатили, все, что положено.
Была информация, будто бы мы не укладывались в бюджет, уплатили больше – это неправда, все строго по регламенту КХЛ! Тем более что я лично связался с агентом игрока. Этот вброс – не его инициатива!» – сказал Игорь Ларионов.
Овитю провел за нижнекамский клуб 20 матчей и набрал 3 (1+2) очка при полезности «0», 8 минутах штрафа и среднем времени 17:55.
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