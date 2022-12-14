Гендиректор «Нефтехимика»: «Овитю не показал того результата, который мы ожидали. Самый дорогой защитник»

Генеральный директор объяснил расторжение контракта с Йоанном Овитю.

«Чисто спортивный принцип. У нас был самый дорогой защитник. Дали сыграть, но он не показал того результата, который мы от него ожидали.

Вели переговоры по его обмену в другие клубы, ждали ответа, но в конце концов расстались с ним в соответствии с регламентом КХЛ.

Обоюдно, но оплатили, все, что положено.

Была информация, будто бы мы не укладывались в бюджет, уплатили больше – это неправда, все строго по регламенту ! Тем более что я лично связался с агентом игрока. Этот вброс – не его инициатива!» – сказал Игорь Ларионов.

Овитю провел за нижнекамский клуб 20 матчей и набрал 3 (1+2) очка при полезности «0», 8 минутах штрафа и среднем времени 17:55.