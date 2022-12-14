Бабенко о будущем в «Ак Барсе»: «Работаю и знаю, что будет завтра. А что будет послезавтра – не загадываю»

Теги Ак Барс Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Юрий Бабенко ответил на вопрос относительно дальнейшей работы в «Ак Барсе».

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера казанского клуба после отставки Олега Знарка.

– Разная информация поступает о вашем будущем в клубе.

– Я это никак не могу прокомментировать.

– У вас есть какой-то контакт с руководством по этому поводу?

– У нас с руководством постоянный контакт, ежедневный. Но эту ситуацию я не могу прокомментировать.

– То есть вы просто работаете, но не знаете, что будет.

– Я работаю и знаю, что будет завтра. А что будет послезавтра – не загадываю, – сказал Бабенко.

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