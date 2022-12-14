Форвард «Оттавы» Форментон подписал контракт со швейцарской «Амбри-Пиоттой». Он не сможет сыграть в НХЛ в этом сезоне

продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

23-летний нападающий «Оттавы» подписал соглашение с «Амбри-Пиоттой» до конца текущего сезона.

Хоккеист не сможет сыграть в в этом чемпионате, поскольку не подписал контракт до дедлайна для ограниченно свободных агентов.

В прошлом сезоне канадец набрал 32 (18+14) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 13».

При этом швейцарский клуб отметил, что условия соглашения могут быть пересмотрены в случае, если полиция обнаружит новую информацию относительно расследования секс-скандала с участием хоккеистов молодежной сборной Канады в 2018 году. Форментон принимал участие в том чемпионате мира.