Буре про Овечкина: «Забивает не только коронным броском из офиса, а успевает на добивания, замыкает атаки с ходу. Продолжает штамповать голы, словно 20-летний»

прокомментировал 800 голов в .

«Саша Овечкин – образец правильного отношения к делу, к спортивной карьере. Ему уже 37 лет, а он продолжает штамповать голы, словно двадцатилетний.

Секрет прост – правильная подготовка к сезону и неиссякаемый драйв. Посмотрите, как он радуется забитым шайбам – он по-прежнему получает удовольствие от хоккея!

Отмечу и то, что он не только забивает коронным броском из своего офиса: он успевает на добивания, замыкает атаки с ходу.

Овечкин по-прежнему ищет моменты, много двигается, хотя в 37 это намного сложнее, чем в 20-25. По себе знаю: как бы не шла у тебя игра, забивать по 50-60 голов за сезон невероятно сложно.

Желаю Саше побить великий рекорд Гретцки! Он поставил себе эту цель и планомерно идет к ней. Главное, чтобы обошлось без травм и других неприятностей», – сказал член Зала хоккейной славы.