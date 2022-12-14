Крикунов о том, что Россия U25 не сыграет на КПК: «Жаль, в такой команде дебютировал Харламов. Тарасов признал в нем большого игрока»
Владимир Крикунов высказался о том, что сборная России до 25 лет не сыграет на Кубке Первого канала.
– Жаль, что этой команды пока не будет. Между двумя российскими сборными была бы хорошая заруба. Ведь такая практика была на турнирах еще в СССР, в конце 60‑х.
Именно в такой команде в 1968 году дебютировал на уровне сборных 20‑летний Валерий Харламов. В том году чехи к нам не приехали, и вторая сборная выступила вместо них.
После того турнира Анатолий Тарасов признал в Харламове большого игрока и начал брать его на чемпионаты мира.
– Вторую сборную сейчас решили не создавать из‑за слишком насыщенного матчами чемпионата КХЛ? Появится ли такая команда в будущем?
– Конечно, сейчас все игроки вымотались. И не немножко, а очень прилично.
Но я думаю, что к идее второй сборной России можно вернуться в мае на каком‑нибудь турнире, в котором наши команды смогут принять участие, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Третьяк о России U25 и Кубке Первого канала: «Фокусируем внимание на главной команде. Собирать игроков на две сборные было бы непростой задачей»
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