Крикунов о том, что Россия U25 не сыграет на КПК: «Жаль, в такой команде дебютировал Харламов. Тарасов признал в нем большого игрока»

высказался о том, что сборная России до 25 лет не сыграет на Кубке Первого канала.

– Жаль, что этой команды пока не будет. Между двумя российскими сборными была бы хорошая заруба. Ведь такая практика была на турнирах еще в СССР, в конце 60‑х.

Именно в такой команде в 1968 году дебютировал на уровне сборных 20‑летний . В том году чехи к нам не приехали, и вторая сборная выступила вместо них.

После того турнира признал в Харламове большого игрока и начал брать его на чемпионаты мира.

– Вторую сборную сейчас решили не создавать из‑за слишком насыщенного матчами чемпионата ? Появится ли такая команда в будущем?

– Конечно, сейчас все игроки вымотались. И не немножко, а очень прилично.

Но я думаю, что к идее второй сборной России можно вернуться в мае на каком‑нибудь турнире, в котором наши команды смогут принять участие, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Третьяк о России U25 и Кубке Первого канала: «Фокусируем внимание на главной команде. Собирать игроков на две сборные было бы непростой задачей»