Хорват о слухах про обмен: «Сосредоточен на сезоне и игре за «Ванкувер», помогая команде так, как могу»

прокомментировал информацию о возможном уходе из .

Ранее стало известно, что нападающий отклонил предложение о подписании нового контракта, что заставило клуб задуматься об обмене капитана команды.

«Я сосредоточен на этом сезоне и выступлении за «Ванкувер», помогая команде так, как я могу. У меня не будет дальнейших комментариев о моем будущем», – сказал Хорват в своем заявлении.

Хорват набрал 29 (20+9) очков в 28 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.