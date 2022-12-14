Хорват о слухах про обмен: «Сосредоточен на сезоне и игре за «Ванкувер», помогая команде так, как могу»

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Бо Хорват прокомментировал информацию о возможном уходе из «Ванкувера».

Ранее стало известно, что нападающий отклонил предложение о подписании нового контракта, что заставило клуб задуматься об обмене капитана команды.

«Я сосредоточен на этом сезоне и выступлении за «Ванкувер», помогая команде так, как я могу. У меня не будет дальнейших комментариев о моем будущем», – сказал Хорват в своем заявлении.

Хорват набрал 29 (20+9) очков в 28 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

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