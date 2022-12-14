Драйзайтль и Макдэвид в 10-й раз вместе набрали по 4+ очка за матч – 2+3 и 1+3 с «Нэшвиллом». Это 6-й такой дуэт в истории НХЛ

и в 10-й раз вместе набрали по 4+ очка в одном матче.

Форварды отличились в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (6:3).

Драйзайтль набрал 5 (2+3) очков, Макдэвид – 4 (1+3).

Игроки лидируют в гонке бомбардиров НХЛ. У Макдэвида сейчас 59 (26+33) очков в 30 играх, у Драйзайтля – 51 (21+30) в 30. Третьим идет Тейдж Томпсон из «Баффало» – 44 (23+21) балла в 29 играх.

Драйзайтль и Макдэвид – 6-й дуэт в истории НХЛ с 10 и более матчами, в которых оба набрали по 4+ очка.

Ранее преуспели Уэйн Гретцки и Яри Курри («Эдмонтон», 30 игр), Брайан Троттье и Майк Босси («Айлендерс», 23), Бобби Орр и Фил Эспозито («Бостон», 13), Кен Ходж и Фил Эспозито («Бостон», 12), Уэйн Гретцки и Гленн Андерсон («Эдмонтон», 11), и Люк Робитайл («Лос-Анджелес», 10).