Драйзайтль и Макдэвид в 10-й раз вместе набрали по 4+ очка за матч – 2+3 и 1+3 с «Нэшвиллом». Это 6-й такой дуэт в истории НХЛ
Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид в 10-й раз вместе набрали по 4+ очка в одном матче.
Форварды «Эдмонтона» отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:3).
Драйзайтль набрал 5 (2+3) очков, Макдэвид – 4 (1+3).
Игроки лидируют в гонке бомбардиров НХЛ. У Макдэвида сейчас 59 (26+33) очков в 30 играх, у Драйзайтля – 51 (21+30) в 30. Третьим идет Тейдж Томпсон из «Баффало» – 44 (23+21) балла в 29 играх.
Драйзайтль и Макдэвид – 6-й дуэт в истории НХЛ с 10 и более матчами, в которых оба набрали по 4+ очка.
Ранее преуспели Уэйн Гретцки и Яри Курри («Эдмонтон», 30 игр), Брайан Троттье и Майк Босси («Айлендерс», 23), Бобби Орр и Фил Эспозито («Бостон», 13), Кен Ходж и Фил Эспозито («Бостон», 12), Уэйн Гретцки и Гленн Андерсон («Эдмонтон», 11), Уэйн Гретцки и Люк Робитайл («Лос-Анджелес», 10).
Комментарии