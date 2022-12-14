Овечкин – 1-я звезда матча с «Чикаго»: 3+1, 5 бросков и «+3» за 16:55 при 1:55 в большинстве

стал 1-й звездой матча с «Чикаго», в котором оформил хет-трик.

Капитан набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (7:3).

Третий гол стал для него 20-м в текущем сезоне и 800-м – в карьере в лиге.

Сегодня Александр (16:55, 1:55 – в единственном у «столичных» большинстве) завершил матч с полезностью «+3», повторив свой лучший результат в сезоне.

В его активе 5 бросков в створ и 1 перехват.

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