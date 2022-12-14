Овечкин в 12-й раз забил на 1-й минуте матча и разделил 3-е место в истории НХЛ. Рекорд у Кросби – 14
Александр Овечкин в 12-й раз за карьеру в НХЛ забил на 1-й минуте матча.
Капитан «Вашингтона» отличился на 24-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (7:3), в котором сделал хет-трик.
У него стало 12 голов на 1-й минуте за карьеру – 3-й результат в истории лиги. Россиянин разделил его с Горди Хоу, Филом Эспозито и Дэйвом Тэйлором (по 12).
Рекорд принадлежит капитану «Питтсбурга» Сидни Кросби (14). На втором месте идет Марк Мессье (13).
Овечкин забил 798-й, 799-й и 800-й голы в НХЛ. До Хоу – 1 шайба, до Гретцки – 94
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