Овечкин в 12-й раз забил на 1-й минуте матча и разделил 3-е место в истории НХЛ. Рекорд у Кросби – 14

в 12-й раз за карьеру в забил на 1-й минуте матча.

Капитан отличился на 24-й секунде матча регулярного чемпионата НХЛ против (7:3), в котором сделал хет-трик.

У него стало 12 голов на 1-й минуте за карьеру – 3-й результат в истории лиги. Россиянин разделил его с Горди Хоу, Филом Эспозито и Дэйвом Тэйлором (по 12).

Рекорд принадлежит капитану Сидни Кросби (14). На втором месте идет Марк Мессье (13).

Овечкин забил 798-й, 799-й и 800-й голы в НХЛ. До Хоу – 1 шайба, до Гретцки – 94