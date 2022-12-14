Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ шайбами в 18 сезонах подряд. У Хоу серия из 22 сезонов, у Шэнахэна – 19

– 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ шайбами в 18 сезонах подряд.

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3). Третья шайба стала для него 20-й в текущем сезоне и 800-й в карьере.

Овечкин забрасывал по 20+ шайб в каждом из 18 своих сезонов в лиге. Он стал третьим игроком в истории НХЛ, выдавшим 18 или более таких сезонов подряд. На первом месте серия (22 сезона), на втором – (19).

По общему числу сезонов с 20+ шайбами Овечкин вышел на единоличное 6-е место. Впереди идут Хоу (22), Рон Фрэнсис (20), Шенахан, Дэйв Андрейчук и Яромир Ягр (по 19).

Овечкин забил 798-й, 799-й и 800-й голы в НХЛ. До Хоу – 1 шайба, до Гретцки – 94

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