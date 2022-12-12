Овечкин забил 869-й гол с учетом плей-офф и разделил с Хоу 2-е место в истории НХЛ 

Александр Овечкин забил 869-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Нападающий «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (5:2).

Всего на его счету 1440 (797+643) очков в регулярках и 141 (72+69) балл в плей-офф.

Он разделил с Горди Хоу (869 шайб) второе место по голам в истории НХЛ с учетом плей-офф.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки (1016 голов).

797-й гол Овечкина в НХЛ: в третьем матче подряд забил в пустые ворота (и это новый рекорд!)