Алексей Терещенко: «Овечкин побьет рекорд Гретцки за три сезона. Важно забивать в каждом матче»

считает, что побьет рекорд за три сезона.

Капитан забросил 794-ю и 795-ю шайбы в регулярных чемпионатах в матче против «Филадельфии» (4:1).

Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Забил дважды в пустые ворота. Но важно забивать в каждом матче. Пусть продолжает.

Считаю, что Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона», – сказал бывший нападающий сборной России.

794-й и 795-й голы Овечкина в НХЛ – оба в пустые ворота «Филадельфии». До Гретцки осталось меньше сотни!

Суперскилл раннего Овечкина – скоростные проходы с флангов. Его было сложно догнать и почти невозможно предсказать