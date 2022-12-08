Алексей Терещенко: «Овечкин побьет рекорд Гретцки за три сезона. Важно забивать в каждом матче»
Алексей Терещенко считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки за три сезона.
Капитан «Вашингтона» забросил 794-ю и 795-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Филадельфии» (4:1).
Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
«Забил дважды в пустые ворота. Но важно забивать в каждом матче. Пусть продолжает.
Считаю, что Александр побьет рекорд Гретцки за три сезона», – сказал бывший нападающий сборной России.
794-й и 795-й голы Овечкина в НХЛ – оба в пустые ворота «Филадельфии». До Гретцки осталось меньше сотни!
Суперскилл раннего Овечкина – скоростные проходы с флангов. Его было сложно догнать и почти невозможно предсказать
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