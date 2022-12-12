Эрик Карлссон о возможном обмене из «Сан-Хосе»: «Это не в моей компетенции. Я ничего не планирую»

дал комментарий касательно слухов о возможном обмене из .

«Это не в моей компетенции, что бы ни случилось. Двигаюсь день ото дня. Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Так что я ничего не планирую», – сказал 32-летний шведский защитник.

Карлссон набрал 37 (12+25) очков в 30 матчах текущего регулярного чемпионата.

Срок соглашения хоккеиста с кэпхитом 11,5 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. В контракте есть пункт о запрете на обмен.