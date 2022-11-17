Генменеджер «Сан-Хосе» о возможном обмене Карлссона: «Выслушаю предложения, но многое будет зависеть и от Эрика»

Генменеджер высказался о возможном обмене .

«Я выслушаю [предложения], но, в конце концов, многое будет зависеть и от Эрика. У него есть пункт о запрете на обмен и [контроль] над тем, что он хочет делать. Я знаю, что сейчас он счастлив. Он счастлив в Сан-Хосе. Его семья счастлива здесь. И мы в восторге от того, как он играет.

Он динамичный игрок. Для меня он, наверное, один из трех лучших атакующих защитников в лиге, и он здорово помог нам.

Он сделал все, о чем мы просили, в плане подготовки, тренировок, игры. Он великолепен», – сказал Майк Грир.

Срок соглашения защитника с кэпхитом 11,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. В контракте есть пункт о запрете на обмен.