Защитник «Спартака» Савиков: «Очень нравится «Торпедо». Они играют в похожем с нами стиле»

Егор Савиков рассказал, что ему нравятся двусторонние игроки.

– Какие защитники нравятся в КХЛ и ?

– В – . С детства за ним слежу. Нравится, что он одинаково полезен и в защите, и в атаке, двусторонний игрок.

В НХЛ много классных молодых защитников, выделю Кэйла Макара и Куинна Хьюза. В целом, нравятся двусторонние игроки.

– Какие команды в Континентальной хоккейной лиге нравятся по стилю?

– Очень нравится . Они играют в похожем стиле, что и мы. Ларионов с Гришиным в этом смысле похожи. Тем более я играл у Игоря Николаевича в сборной – все вперед, все быстро, – сказал защитник .