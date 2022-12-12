Защитник «Спартака» Савиков: «Очень нравится «Торпедо». Они играют в похожем с нами стиле»

Теги Спартак Торпедо НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Егор Яковлев Кэйл Макар Куинн Хьюз Егор Савиков Игорь Гришин Хоккей

Егор Савиков рассказал, что ему нравятся двусторонние игроки.

– Какие защитники нравятся в КХЛ и НХЛ?

– В КХЛЕгор Яковлев. С детства за ним слежу. Нравится, что он одинаково полезен и в защите, и в атаке, двусторонний игрок.

В НХЛ много классных молодых защитников, выделю Кэйла Макара и Куинна Хьюза. В целом, нравятся двусторонние игроки.

– Какие команды в Континентальной хоккейной лиге нравятся по стилю?

– Очень нравится «Торпедо». Они играют в похожем стиле, что и мы. Ларионов с Гришиным в этом смысле похожи. Тем более я играл у Игоря Николаевича в сборной – все вперед, все быстро, – сказал защитник «Спартака».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные