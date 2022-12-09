Скоренов о натурализации в сборную Беларуси: «Раньше не понимал смысла. Потом смотришь, что канадцы оказываются сильнее местных, и начинаешь сомневаться»

Александр Скоренов ответил на вопрос о натурализации хоккеистов в сборную Беларуси.

– В свое время много копий ломалось на тему того, должны ли игроки из Беларуси считаться легионерами в или не должны. На твой взгляд – вашей национальной команде помогает отсутствие лимита на белорусов в российских клубах?

– Именно сборной безумно помогло. Очень сильно, потому что КХЛ – одна из сильнейших лиг в мире. Играть здесь – очень престижно и почетно. Уровень лиги – очень высокий, и, играя в ней, ты прогрессируешь.

Соответственно, чем больше белорусов выступают в КХЛ, тем больше выбора у тренерского штаба сборной. Конкуренция становится выше, и главный тренер начинает сидеть и ломать голову над тем, кого ему вызвать. И это обязательно поможет в будущем, когда, дай Бог, все разрешится для наших сборных и мы вернемся на международный уровень.

– Раньше в Беларуси широко обсуждался вопрос натурализации иностранных игроков – Плэтт, Бэйлен, Лаланд – и этот список можно продолжать. С твоей точки зрения, пошло на пользу вашему хоккею привлечение канадцев в сборную?

– Не могу сказать, потому что в те времена не находился внутри команды. На тот момент я не понимал смысла и говорил: зачем это делать, ведь у нас есть свои белорусские игроки. А потом вроде бы смотришь, что эти канадцы оказываются сильнее некоторых местных, и начинаешь сомневаться.

Неоднозначная ситуация, о которой мне тяжело рассуждать, потому что все происходило около 10 лет назад, когда я был совсем маленький.

– За счет чего сейчас появляется такое огромное количество молодых и очень талантливых белорусов? Те же Пинчук, Алистров, Мороз, которые сейчас успешно играют за минское «Динамо». Что стало главным толчком к прогрессу вашего хоккея?

– Думаю, что система сборных команд постепенно дает свой результат. После выступления за сборные на юниорских и молодежных чемпионатах мира ребята уезжают в Канаду, проходят через минорные лиги и растут. Там они раскрываются, поднимают планку мастерства, и их замечают и забирают в другие клубы. Это нормальная практика.

В той же белорусской Экстралиге доверяют молодым хоккеистам, дают шанс развиваться. Суворов, Мороз, Пинчук – все они играли в местном чемпионате, держали хороший уровень и были лидерами своих команд в раннем возрасте.

Еще у нас есть Кузнецов – это тоже хороший молодой парень, который должен заиграть. Может быть, у кого-то из них есть потенциал заиграть и на уровне НХЛ. Никто не знает, как они раскроются в будущем, – сказал белорусский хоккеист московского .