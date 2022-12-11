Пашков о словах Рябыкина об «Авангарде»: «Серьезный, выдержанный тренер так однобоко не объяснил бы неудачу. Это все из-за отсутствия опыта»

прокомментировал слова об «Авангарде».

Бывший главный тренер «Авангарда» в интервью Sports.ru заявил: «Руководство обещало помочь с поиском игроков. До сих пор ищут вратаря, защитника».

«Думаю, что тренер имеет право высказывать свою точку зрения после увольнения. Другой вопрос, в какой форме это происходит, и все ли причины неудач называются, ведь, безусловно, к отсутствию спортивного результата приводит совокупность факторов.

Также существует некая корпоративная этика, и критиковать задним числом клуб, из которого тебя уволили, в общем-то, не принято. Тем более в интервью Рябыкин проходится по Алексею Волкову, который уже покинул пост генменеджера омичей.

Скорее всего, такое интервью появилось из-за небольшого опыта работы Рябыкина в качестве тренера, он не знает, как действовать в такой ситуации, поэтому посчитал возможным высказать такие претензии в адрес руководства . Подчеркну, это все из-за отсутствия опыта. Потому что серьезный, выдержанный тренер, конечно, так однобоко не объяснил бы неудачу – когда виноватыми названы все, кроме самого тренера. Скорее всего, в Рябыкине говорит какая-то обида.

Рябыкин в интервью не признал своих собственных ошибок? Это одно из условий, которое характеризует тренера. Безусловно, надо уметь проводить и самоанализ. И даже высказываться о причинах неудач. Главное, не перебарщивать, потому что это может подмочить репутацию.

Поэтому Рябыкину в будущем нужно пожелать выдержки и терпения в подобных ситуациях. А они будут всегда, потому что тренерская работа такова, что увольняют всех. Что же касается ошибок Рябыкина, то достаточно посмотреть на нынешнюю команду. Разница между «Авангардом» Кравеца и тем, какой команда была при Рябыкине, есть. Сейчас она более организована, более управляема. А состав-то остался прежним!

Я по понятным причинам не знаю, какие условия были у Рябыкина. Могу лишь согласиться с тем, что в тренеры не имеют серьезных полномочий для успешной работы – мало влияют на комплектование команды и, как оказалось, даже на тренировочный процесс. В нынешнем чемпионате при таком календаре, по сути, тренироваться некогда. Игроки едва успевают восстанавливаться», – сказал олимпийский чемпион.

«В Омске обещали помочь с усилением – до сих пор ищут вратаря, защитника». Рябыкин – об отставке, Хартли и новой работе