Виталий Давыдов: «В «Тракторе» все как-то скромно и вяло, нет огня. Без тренерской искры не возгорится пламя»

поделился мыслями о ситуации в «Тракторе».

– Что с «Трактором»?

– Здесь обратная ситуация по сравнению с Казанью. Там все тянут одеяло на себя, летят искры, а в Челябинске, наоборот, все как-то скромно и вяло, нет огня.

Хотя состав у очень приличный, сильнее, чем у других середняков Востока – «Салавата Юлаева» и «Сибири». Бурдасов, Ткачев, Тертышный, Шумаков, Бывальцев, Калинин, неплохой финн Пулккинен – где их голы?

– В чем проблема?

– Не первый год смотрю за работой . Наверное, он сильный теоретик, хорошо понимает хоккей, проводит много внутренней работы, но типаж главного тренера все-таки должен быть немного иным. Нельзя постоянно быть спокойным и все держать в себе. Без тренерской искры не возгорится пламя, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.