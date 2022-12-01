Виталий Давыдов: «В «Тракторе» все как-то скромно и вяло, нет огня. Без тренерской искры не возгорится пламя»

Теги Ак Барс Трактор Виталий Давыдов Антон Бурдасов КХЛ Сергей Калинин Владимир Ткачев Теему Пулккинен Сергей Шумаков Анвар Гатиятулин Алексей Бывальцев Никита Тертышный Хоккей

Виталий Давыдов поделился мыслями о ситуации в «Тракторе».

– Что с «Трактором»?

– Здесь обратная ситуация по сравнению с Казанью. Там все тянут одеяло на себя, летят искры, а в Челябинске, наоборот, все как-то скромно и вяло, нет огня. 

Хотя состав у «Трактора» очень приличный, сильнее, чем у других середняков Востока – «Салавата Юлаева» и «Сибири». Бурдасов, Ткачев, Тертышный, Шумаков, Бывальцев, Калинин, неплохой финн Пулккинен – где их голы?

– В чем проблема?

– Не первый год смотрю за работой Анвара Гатиятулина. Наверное, он сильный теоретик, хорошо понимает хоккей, проводит много внутренней работы, но типаж главного тренера все-таки должен быть немного иным. Нельзя постоянно быть спокойным и все держать в себе. Без тренерской искры не возгорится пламя, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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