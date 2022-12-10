Ротенберг о буллите сына: «У него тренировки 5 раз в неделю – большая работа. Показал финт, ложный замах, который мы отрабатывали»

Роман Ротенберг высказался о том, как его сын исполнил буллит на Матче звезд КХЛ.

Роман, сын главного тренера СКА, забросил шайбу в ворота Патрика Рыбара в рамках Фонбет Матча Звезд КХЛ.

– На буллит вы вышли со своим сыном. Как пришла идея?

– Мы много тренируемся. У него тренировки пять раз в неделю. Это большая работа.

Он молодец – вышел при полных трибунах и показал тот финт, ложный замах, который мы с ним отрабатывали. Надеюсь, это ему даст дополнительную мотивацию на будущее, – сказал главный тренер .

«Ложный замах отработали!» Сын Романа Ротенберга забил буллит в Фонбет Матче Звезд КХЛ