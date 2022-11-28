Гендиректор «Торпедо»: «Покупать игроков за 30-50-80 млн – путь в никуда. Пацанам надо давать второй шанс, третий. Кручинин говорит: «Я настолько наслаждаюсь игрой»

Александр Харламов рассказал о подходе «Торпедо» к комплектованию команды.

– Ларионов на одних пресс-конференциях уже очень много рассказал о том, как «Торпедо» относится к построению клуба. Мне запомнилась его фраза о том, что у нас не столько бизнес, сколько мы должны радовать зрителей и готовить ребят, давать им шанс в хоккее. Насколько это и ваша позиция?

– Конечно, я разделяю позицию Игоря Николаевича. В первую очередь, хоккей – это игра. Но и про бизнес нельзя забывать. Клубы нацелены на то, чтобы зарабатывать – мы тоже стараемся. И зарабатываем мы в принципе неплохо.

Хоккей в Нижнем Новгороде очень популярен, люди заполняют трибуны, за что мы им очень благодарны. Сейчас на стадии строительства новый дворец, к его открытию нужно провести большую работу – и по коммерческим проектам, и по развитию молодых игроков.

– Еще одна важная вещь – есть ощущение, что вы четко поняли миссию: искать своих ребят от 16 до, условно, 21 года и делать их звездами.

– Вы же понимаете, что другого подхода не может быть. Мы изначально делаем упор на детскую школу, ищем молодых игроков по всей стране, чтобы выращивать их для МХЛ и . То, что зарабатываем, вкладываем в развитие школы – потому что это наше будущее. Из года в год покупать игроков за 30-50-80 миллионов – это путь в никуда.

Даже до прихода Игоря Николаевича мы с Максимом (Гафуровым, генменеджером – прим. Sports.ru) выстраивали такую модель: старались найти игроков, которые, скажем так, по каким-то причинам были немножко забыты. Неважно, из России игрок или из-за границы.

– То есть вы стали такой площадкой для перезапуска карьеры.

– Да-да. А почему нет? Я согласен с таким подходом, и лично мое мнение – пацанам надо давать и второй шанс, и третий.

Иногда так бывает: не пошло в одном клубе, во втором. Вот к нам некоторые приходят – и у них начинается вторая молодость. Яркие примеры: Кручинин, Уайдман (защитник Крис Уайдман два года назад пришел в «Торпедо» из АХЛ, а сейчас играет за «Монреаль» – Sports.ru).

– Кручинин, да, очень классно раскрылся в этом сезоне.

– Приятно видеть: человеку 31 год, глаза горят, кайфует от хоккея. Сам с ним общался – он говорит: «Да я сейчас настолько наслаждаюсь игрой!». Алексей сейчас лидер команды, попал на Матч всех звезд, молодые смотрят на него и тоже стараются, – сказал генеральный директор «Торпедо» в интервью Sports.ru.

«Покупать игроков за 30-50-80 млн – путь в никуда». Поговорили с Александром Харламовым – именно он привел Ларионова в «Торпедо»