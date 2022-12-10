Нестеров о Фонбет Матче Звезд КХЛ: «Очень приятно находиться в Челябинске. Город развивается, все хорошо, к детям в школу сходил»

поделился эмоциями от Фонбет Матча Звезд КХЛ в Челябинске.

– Вчера вечером съездил к родителям. Потом было мероприятие. Все отлично.

Очень приятно находиться в Челябинске. Вдвойне приятней, что Матч звезд проходит в родном городе. Спасибо болельщикам. Будем рады для них стараться.

– Немножко обидно уступили в матче дивизиону Боброва. Сильно переживаете из-за этого?

– Хотелось выиграть, всегда приятно побеждать. Чуть-чуть попереживаем и будем настраиваться на завтра.

– Очень насыщенные выходные: вы и в школе побывали, в Матче Звезд участвуете. Какие эмоции от такой программы в родном городе?

– Только самые положительные эмоции. В школу к детям пришел, все очень понравилось, рад за Челябинск. Город развивается, все хорошо.

– Какие еще планы в Челябинске?

– Завтра еще один день Матча звезд, проведу время с родителями. Пока планов больше нет, – сказал защитник , представляющий дивизион Тарасова.