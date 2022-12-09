Сушинский об «Авангарде» и Аликине: «Предложение «Амура» – чистый бизнес, а не попытка корректно послать. Они не хотят продешевить»
Максим Сушинский считает корректным предложение «Амура» для сделки по Аликину с «Авангардом».
«Авангард» ищет напарника для Василия Демченко в связи с травмой Станислава Галимова.
Сообщалось, что омский клуб интересуется Евгением Аликиным из «Амура».
При этом переговоры зашли в тупик, так как хабаровский клуб потребовал 30 миллионов рублей и трех игроков – защитников Семена Чистякова и Тимофея Давыдова, а также форварда Алексея Прокопенко (он находится в аренде в красноярском «Соколе»)
«Я бы не стал воспринимать встречное предложение «Амура», как попытку корректно послать менеджмент «Авангарда». На мой взгляд, это чистый бизнес. У хабаровчан есть тот, кто очень нужен и интересен другому клубу, поэтому они не хотят продешевить.
Это нормально для бизнеса! Логика проста: хотите – покупайте, вот наши условия, не хотите – найдется другой покупатель. Понятно, что решать, соглашаться или нет, может только «Авангард».
От себя лишь скажу, Чистяков – хороший защитник. Да и молодых ребят я бы не считал просто нагрузкой к основному обмену, потому что они могут заиграть в КХЛ уже в ближайшее время. Вот омичам и надо понять, кто для команды может быть более важен в дальнейшем», – считает экс-президент омского клуба.
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