Сушинский об «Авангарде» и Аликине: «Предложение «Амура» – чистый бизнес, а не попытка корректно послать. Они не хотят продешевить»

Теги Авангард Амур возможные переходы Максим Сушинский КХЛ Евгений Аликин Семен Чистяков деньги Хоккей

Максим Сушинский считает корректным предложение «Амура» для сделки по Аликину с «Авангардом».

«Авангард» ищет напарника для Василия Демченко в связи с травмой Станислава Галимова

Сообщалось, что омский клуб интересуется Евгением Аликиным из «Амура».

При этом переговоры зашли в тупик, так как хабаровский клуб потребовал 30 миллионов рублей и трех игроков – защитников Семена Чистякова и Тимофея Давыдова, а также форварда Алексея Прокопенко (он находится в аренде в красноярском «Соколе»)

«Я бы не стал воспринимать встречное предложение «Амура», как попытку корректно послать менеджмент «Авангарда». На мой взгляд, это чистый бизнес. У хабаровчан есть тот, кто очень нужен и интересен другому клубу, поэтому они не хотят продешевить.

Это нормально для бизнеса! Логика проста: хотите – покупайте, вот наши условия, не хотите – найдется другой покупатель. Понятно, что решать, соглашаться или нет, может только «Авангард».

От себя лишь скажу, Чистяков – хороший защитник. Да и молодых ребят я бы не считал просто нагрузкой к основному обмену, потому что они могут заиграть в КХЛ уже в ближайшее время. Вот омичам и надо понять, кто для команды может быть более важен в дальнейшем», – считает экс-президент омского клуба. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные