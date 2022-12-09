Сушинский об «Авангарде» и Аликине: «Предложение «Амура» – чистый бизнес, а не попытка корректно послать. Они не хотят продешевить»

считает корректным предложение «Амура» для сделки по Аликину с «Авангардом».

«Авангард» ищет напарника для в связи с травмой .

Сообщалось, что омский клуб интересуется из .

При этом переговоры зашли в тупик, так как хабаровский клуб потребовал 30 миллионов рублей и трех игроков – защитников и Тимофея Давыдова, а также форварда Алексея Прокопенко (он находится в аренде в красноярском «Соколе»)

«Я бы не стал воспринимать встречное предложение «Амура», как попытку корректно послать менеджмент . На мой взгляд, это чистый бизнес. У хабаровчан есть тот, кто очень нужен и интересен другому клубу, поэтому они не хотят продешевить.

Это нормально для бизнеса! Логика проста: хотите – покупайте, вот наши условия, не хотите – найдется другой покупатель. Понятно, что решать, соглашаться или нет, может только «Авангард».

От себя лишь скажу, Чистяков – хороший защитник. Да и молодых ребят я бы не считал просто нагрузкой к основному обмену, потому что они могут заиграть в уже в ближайшее время. Вот омичам и надо понять, кто для команды может быть более важен в дальнейшем», – считает экс-президент омского клуба.