Морозов о драфте юниоров в КХЛ: «Он неактуален на данный момент. Мы знаем, что у нас это не работает»

считает, что идея возвращения драфта в КХЛ не является актуальной.

– Обсуждается ли вопрос возвращения драфта?

– На данный момент он неактуален, и мы знаем, что это не работает. Вы помните, драфт вводился и действовал какое‑то время, потом мы отказались от него. В той системе хоккея, которая существует, нельзя копировать драфт и ориентироваться на драфт НХЛ.

У нас много академий, открылась академия «Авангарда», «Спартак» недавно открыл. У нас занимаются детьми клубы, поэтому надо делать так, чтобы клубы еще больше старались уделять внимание своим школам, – сказал президент лиги.

Драфт (в том числе под названием «Ярмарка юниоров») проводился в с 2009 по 2016 годы.