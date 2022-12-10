Алексеев набрал 1-е очко в НХЛ. У защитника «Вашингтона» передача, 1 хит, 4 блока, «+1» за 7:42 против «Сиэтла»

Защитник сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (4:1).

Россиянин набрал 1-е очко в чемпионатах , проведя 5-ю игру в сезоне. Всего за карьеру в лигу у него 6 матчей.

Сегодня за 7:42 у Алексеева 1 хит, 4 блок-шота, полезность – «плюс 1».

На 30-й минуте россиянин получил травму верхней части тела и больше не выходил на лед.

Защитник «Сиэтла» Джеймисон Олексяк ударил Алексеева в голову и был удален до конца матча.