Алексеев набрал 1-е очко в НХЛ. У защитника «Вашингтона» передача, 1 хит, 4 блока, «+1» за 7:42 против «Сиэтла»
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев сделал голевую передачу в матче с «Сиэтлом» (4:1).
Россиянин набрал 1-е очко в чемпионатах НХЛ, проведя 5-ю игру в сезоне. Всего за карьеру в лигу у него 6 матчей.
Сегодня за 7:42 у Алексеева 1 хит, 4 блок-шота, полезность – «плюс 1».
На 30-й минуте россиянин получил травму верхней части тела и больше не выходил на лед.
Защитник «Сиэтла» Джеймисон Олексяк ударил Алексеева в голову и был удален до конца матча.
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