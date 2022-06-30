Защитник системы «Вашингтона» Алексеев пропустит 4-5 месяцев после тренировки с любителями. Игрока дернули за плечо

Стало известно, как получил травму защитник системы «Вашингтона» Александр Алексеев.

«Кэпиталс» сообщили, что россиянин перенес операцию на плече и выбыл на 4-5 месяцев.

«Узнал, как получил травму защитник . Это проспект , который один сезон провел в «Салавате Юлаеве».

Оказывается, это не было какой-то застарелой проблемой. Я-то его невзрачную игру в этом сезоне в «Херши» связывал с медицинскими проблемами – ошибся (только непонятно, хорошо ли это).

Алексеев был в Санкт-Петербурге, готовился к сезону. Но кататься пошел с любителями, которые понятия не имеют, что такое профессиональный хоккей.

Один то ли в шутку, то ли от нехватки опыта дернул его за плечо. Травма, операция, 6 месяцев восстановления, непонятные перспективы в сезоне. Кошмар», – написал журналист .