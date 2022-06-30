Защитник системы «Вашингтона» Алексеев пропустит 4-5 месяцев после тренировки с любителями. Игрока дернули за плечо

Теги травмы Вашингтон НХЛ Алексей Шевченко Александр Алексеев Хоккей

Стало известно, как получил травму защитник системы «Вашингтона» Александр Алексеев.

«Кэпиталс» сообщили, что россиянин перенес операцию на плече и выбыл на 4-5 месяцев.

«Узнал, как получил травму защитник Александр Алексеев. Это проспект «Вашингтона», который один сезон провел в «Салавате Юлаеве».

Оказывается, это не было какой-то застарелой проблемой. Я-то его невзрачную игру в этом сезоне в «Херши» связывал с медицинскими проблемами – ошибся (только непонятно, хорошо ли это).

Алексеев был в Санкт-Петербурге, готовился к сезону. Но кататься пошел с любителями, которые понятия не имеют, что такое профессиональный хоккей.

Один то ли в шутку, то ли от нехватки опыта дернул его за плечо. Травма, операция, 6 месяцев восстановления, непонятные перспективы в сезоне. Кошмар», – написал журналист Алексей Шевченко.

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