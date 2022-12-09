4 клуба КХЛ проголосовали за увеличение числа лимитчиков, 4 – за отмену лимита, 14 – за сохранение текущей квоты на молодых («СЭ»)

Руководители клубов КХЛ не поддержали увеличение квоты на молодых игроков.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», за увеличение числа лимитчиков до 3 проголосовали 4 клуба, за полную отмену лимита – 4. 14 команд высказались за сохранение текущего лимита.

Напомним, в сезоне-2022/23 клубы Фонбет Чемпионата КХЛ могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного – 2003 года рождения или моложе.