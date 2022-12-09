Кручинин о фишках для мастер-шоу на Матче звезд: «Я слишком стар, чтобы что-то подобное придумывать»

высказался в преддверии Фонбет Матча звезд .

Звездный уик-энд пройдет с 10 по 11 декабря в Челябинске.

«Еду на Матч звезд, чтобы получить заряд эмоций и пообщаться со знакомыми людьми, хорошо провести время. Хочется увидеться со своими челябинскими друзьями, поиграть в хоккей и перезарядиться посреди сезона.

Буду ли придумывать какие-то фишки для мастер-шоу? Нет, я слишком стар, чтобы что-то подобное придумывать», – сказал 31-летний форвард .

Звездный уикенд КХЛ мощно стартовал в Челябинске: буллит в платье, победы разных конференций и танцы