Купер из «Тампы» одержал 450 побед в НХЛ быстрее всех тренеров в истории – за 741 матч. Опередил Будро на 1 игру

одержал 450-ю победу в быстрее всех тренеров в истории – за 741 матч.

Юбилейной для 55-летнего специалиста стала победа «Лайтнинг» над «Нэшвиллом» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Он достиг такой отметки быстрее всех тренеров в истории НХЛ, опередив (742) на одну игру.

Купер возглавляет с 2013 года. Под его руководством клуб выиграл два Кубка Стэнли (2020, 2021 годы) и еще дважды доходил до финала (2015, 2022 годы).

В топ-3 самых побеждающих тренеров в истории лиги входят Скотти Боумэн (1244), Джоэл Кенневилл (969) и Барри Троц (914).