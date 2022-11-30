Купер после 1:3 с «Бостоном»: «В 3-м периоде при равном счете «Тампа» не смогла убить одно меньшинство. Позор нам»
Тренер «Тампы» Джон Купер остался недоволен игрой команды в матче с «Бостоном».
«Брюинс» обыграли «Лайтнинг» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Тэйлор Холл забросил победную шайбу на 43-й минуте, реализовав единственное большинство «Бостона» в этом матче.
«Третий период, равный счет, мы схватили удаление и не смогли убить одно меньшинство. Позор нам. Что-нибудь еще?
Во втором периоде мы играли хорошо. Мы заслуженно выиграли этот отрезок, но матч на этом не закончился. В третьем периоде мы играли уже не так энергично. Может быть, нам нужно было выйти вперед во втором периоде. Не вышло.
Но я повторю еще раз. Мы могли выиграть, но не смогли отстоять меньшинство в самый нужный момент», – сказал Купер.
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