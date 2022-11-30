Купер после 1:3 с «Бостоном»: «В 3-м периоде при равном счете «Тампа» не смогла убить одно меньшинство. Позор нам»

Тренер остался недоволен игрой команды в матче с «Бостоном».

«Брюинс» обыграли «Лайтнинг» (3:1) в регулярном чемпионате . Тэйлор Холл забросил победную шайбу на 43-й минуте, реализовав единственное большинство в этом матче.

«Третий период, равный счет, мы схватили удаление и не смогли убить одно меньшинство. Позор нам. Что-нибудь еще?

Во втором периоде мы играли хорошо. Мы заслуженно выиграли этот отрезок, но матч на этом не закончился. В третьем периоде мы играли уже не так энергично. Может быть, нам нужно было выйти вперед во втором периоде. Не вышло.

Но я повторю еще раз. Мы могли выиграть, но не смогли отстоять меньшинство в самый нужный момент», – сказал Купер.