Купер доволен тем, что игроки «Тампы» вместе вступились за Василевского: «Было приятно это видеть. Хороший тимбилдинг»

доволен тем, что игроки «Тампы» вместе вступились за Андрея Василевского.

Эпизод произошел в первом периоде матча «Лайтнинг» и «Сент-Луиса» (5:2) в регулярном чемпионате .

Защитник «блюзменов» Роберт Бортуццо столкнулся с Василевским после толчка со стороны защитника «молний» Михаила Сергачева.

Игроки «молний» бросились защищать своего вратаря, а игроки пришли на выручку Бортуццо. Произошла стычка.

«Было приятно это видеть. Но не хотелось бы оказаться на месте того парня, лежавшего в углу.

Обычно в матчах против команд с Запада не бывает такой враждебности. Но дело здесь в том, что по ходу первой части сезона мы сплотились. Я не уверен, что 15 игр назад мы могли бы увидеть что-то подобное.

Балцерс ушел со льда, а когда досталось и Василевскому, игроки сбросили краги. Я думаю, что это был хороший тимбилдинг», – сказал главный тренер .