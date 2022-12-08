Светлов об игре «Сочи»: «Видим позитивные моменты. Против СКА качественно отыграли полтора периода, против ЦСКА – два»

поделился мыслями об игре «Сочи».

Команда проиграла 32 из 37 матчей в сезоне.

– В 17 играх под вашим руководством взял очки у «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Локомотива», «Северстали» и минского «Динамо», но сейчас у клуба девятиматчевая серия поражений. Что пока не удается сделать и где уже видите прогресс?

– Для нашего штаба сейчас самое главное – получить неделю на полноценный тренировочный процесс. Календарь очень жесткий, без пауз, в четверг играем в Подмосковье у «Витязя», затем эта неделя наконец-то у нас появляется.

План декабрьской работы в Сочи расписан по часам и минутам. Предложим тренировки тактического плана, отработку большинства, меньшинства, вбрасываний, других ключевых аспектов. Также после эпидемии обязаны стабилизировать функциональное состояние команды.

На данном этапе видим не только поражения, но и позитивные моменты. Смогли взять очки у некоторых ведущих клубов , полтора периода качественно отыграли против СКА, два – против .

Кстати, в последнем матче выиграли на вбрасываниях, едва ли не впервые в сезоне, а этот компонент в современном хоккее является одним из решающих. Как и блокировки бросков, где у нас большие резервы, – сказал главный тренер «Сочи».