Светлов об игре «Сочи»: «Видим позитивные моменты. Против СКА качественно отыграли полтора периода, против ЦСКА – два»
Сергей Светлов поделился мыслями об игре «Сочи».
Команда проиграла 32 из 37 матчей в сезоне.
– В 17 играх под вашим руководством «Сочи» взял очки у «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Локомотива», «Северстали» и минского «Динамо», но сейчас у клуба девятиматчевая серия поражений. Что пока не удается сделать и где уже видите прогресс?
– Для нашего штаба сейчас самое главное – получить неделю на полноценный тренировочный процесс. Календарь очень жесткий, без пауз, в четверг играем в Подмосковье у «Витязя», затем эта неделя наконец-то у нас появляется.
План декабрьской работы в Сочи расписан по часам и минутам. Предложим тренировки тактического плана, отработку большинства, меньшинства, вбрасываний, других ключевых аспектов. Также после эпидемии обязаны стабилизировать функциональное состояние команды.
На данном этапе видим не только поражения, но и позитивные моменты. Смогли взять очки у некоторых ведущих клубов КХЛ, полтора периода качественно отыграли против СКА, два – против ЦСКА.
Кстати, в последнем матче выиграли на вбрасываниях, едва ли не впервые в сезоне, а этот компонент в современном хоккее является одним из решающих. Как и блокировки бросков, где у нас большие резервы, – сказал главный тренер «Сочи».
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