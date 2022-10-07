Гатиятулин о дебюте Шумакова за «Трактор»: «Он давно не играл, чудес не бывает. Но это мастеровитый хоккеист, через матчи форму наберет»

подвел итоги матча против (2:3 ОТ).

«С первых смен играли по заданию. Ребята выполняли все, неплохо двигались, а вот в концовке не хватило реализации. Была небольшая потеря концентрации, получили ненужное удаление, соперник этим воспользовался.

Ожидали такой игры от соперника, создавали хорошие моменты, но реализации не хватило. Понимание, как выйти из кризиса, есть – работа, системная игра.

Команда стала другой, ребята берут на себя новые роли. Есть больные и травмированные, нагрузка ложится на одних и тех же.

Дебют Шумакова? Давно не играл, чудес не бывает, но это мастеровитый игрок, через игры форму наберет», – сказал главный тренер .