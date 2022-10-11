Совет директоров Федерации хоккея Канады подал в отставку из-за секс-скандалов

Руководство Федерации хоккея Канады в полном составе подало в отставку на фоне секс-скандалов.

Генеральный директор Скотт Смит покинул свой пост, а вместе с ним ушли все члены совета директоров федерации из-за скандалов о сексуальном насилии.

На время будет создан управляющий комитет, который будет руководить организацией до того момента, пока совет Hockey Canada не назначит нового генерального директора.

Ранее стало известно, что организация создала фонд, который формируется за счет членских взносов, собираемых по всей стране. Деньги были предназначены для оплаты незастрахованных обязательств, включая расходы по искам о сексуальном насилии.

Ранее организация заявила, что фонд больше не будет использоваться для урегулирования подобных споров.

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