Федерация хоккея Канады потеряла 24 млн долларов финансирования из-за секс-скандалов

Федерация хоккея Канады после секс-скандалов выплатила 1,6 млн долларов антикризисной фирме.

Об этом сообщил старший вице-президент организации по стратегии Пэт Маклафлин.

Он заявил, что с июля Федерация хоккея Канады выплатила 1,6 млн долларов антикризисной фирме Navigator, подчеркнув, что средства из общественных фондов не использовались.

Маклафлин добавил, что потерянные или реструктурированные корпоративные партнерские отношения обошлись федерации в 24 млн долларов финансирования.

«Это, без сомнения, дорого обошлось нам», – сказал Маклафлин.

Напомним, Федерация хоккея Канады столкнулась с критикой из-за создания фондов для выплат по искам о сексуальных домогательствах и насилии, а также для оплаты услуг юристов, ведущих эти дела. С 1989 года по таким заявлениям было выплачено в общей сложности около 9 млн долларов.

Nike, Imperial Oil, Chevrolet Canada и Tim Hortons не будут спонсировать Федерацию хоккея Канады из-за секс-скандалов