Овечкин провел 1302-й матч в НХЛ и вышел на единоличное 2-е место в истории среди россиян, обойдя Гончара
Александр Овечкин провел 1302-й матч в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Филадельфии» (4:1) и дважды поразил пустые ворота.
Теперь на его счету 1437 (795+642) очков в 1302 матчах в лиге.
Он превзошел достижение Сергея Гончара (1301 матч) и вышел на единоличное второе место по числу игр в НХЛ среди россиян.
На первом месте идет Алексей Ковалев (1316 матчей).
Овечкин забил 794-й и 795-й голы в НХЛ, дважды поразив пустые ворота «Филадельфии». До Хоу – 6 шайб, до Гретцки – 99
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