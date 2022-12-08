Овечкин провел 1302-й матч в НХЛ и вышел на единоличное 2-е место в истории среди россиян, обойдя Гончара

Теги Вашингтон Сергей Гончар Алексей Ковалев Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин провел 1302-й матч в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Филадельфии» (4:1) и дважды поразил пустые ворота

Теперь на его счету 1437 (795+642) очков в 1302 матчах в лиге.

Он превзошел достижение Сергея Гончара (1301 матч) и вышел на единоличное второе место по числу игр в НХЛ среди россиян.

На первом месте идет Алексей Ковалев (1316 матчей). 

Овечкин забил 794-й и 795-й голы в НХЛ, дважды поразив пустые ворота «Филадельфии». До Хоу – 6 шайб, до Гретцки – 99

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