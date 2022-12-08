Роман Ротенберг: «Печальная новость о смерти Савицкиса оказалась ложной. Желаю ему долголетия и бодрости духа!»

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Роман Ротенберг пожелал Юрису Савицкису долголетия и бодрости духа.

Ранее появилась ложная информация о смерти председателя совета директоров рижского «Динамо».

«Утром в четверг СМИ получили электронные письма от лица коллектива Itera Latvija, в которых сообщалось о смерти Юриса Савицкиса, однако эта печальная новость оказалась ложной.

Очень рад, что с Юрисом Яновичем все в порядке. Желаю ему крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России.

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