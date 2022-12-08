Овечкин против «Флайерс»: дубль, 8 бросков и рекордные в сезоне «+3» за 19:10 при 7:07 в большинстве

набрал рекордные в сезоне «+3» в матче с «Филадельфией».

Капитан сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флайерс» (4:1), дважды поразив пустые ворота.

На его счету стало 27 (15+12) очков в 28 матчах сезона.

Сегодня Овечкин (19:10, 7:07 – в большинстве, полезность «+3» – лучшая в сезоне за один матч) нанес 8 бросков в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Овечкин забил 794-й и 795-й голы в НХЛ, дважды поразив пустые ворота «Филадельфии». До Хоу – 6 шайб, до Гретцки – 99