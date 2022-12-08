Томпсон – 1-й игрок из Северной Америки с 5 шайбами в матче НХЛ в XXI веке. У европейцев – 5 пента-триков

Тейдж Томпсон – 1-й игрок из Северной Америки с 5 шайбами в матче в XXI веке.

25-летний американский форвард «Баффало» сделал пента-трик в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (9:4).

Это 6-й такой случай в XXI веке. Предыдущие 5 пента-триков сделали европейцы – Мариан Габорик (Словакия, «Миннесота», 2007 год), Юхан Франзен (Швеция, «Детройт», 2011 год), (Финляндия, «Виннипег», 2018 год), (Швеция, «Рейнджерс», 2020 год) и Тимо Майер (Швейцария, «Сан-Хосе», 2022 год).

Отметим, что в целом европейская серия включала 6 пента-триков подряд – с учетом 5 шайб («Детройт») в ворота «Вашингтона» в 1996 году.

До Томпсона последним игроком из Северной Америки с пента-триком был (5 шайб в ворота «Сент-Луиса» в 1996 году).

Кроме того, Тейдж стал всего вторым американцем в истории лиги с 5 шайбами за матч. Первым был Марк Павелич («Рейнджерс», 1983 год).

Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил 5 шайб в матче с «Коламбусом», в том числе 4 – в первом периоде