Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон забросил 5 шайб в матче с «Коламбусом», в том числе 4 – в первом периоде

Форвард забросил 5 шайб в матче с .

25-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата с «Блю Джекетс» (9:4).

Он стал вторым игроком в истории «Сэйбрс» с 5 шайбами за матч. Первым был Дэйв Андрейчук в феврале 1986 года.

Отметим, что первые 4 шайбы Тейдж забросил в первом периоде. Это всего 4-й случай в истории НХЛ – после Джо Мэлоуна (1921 год), Гранта Малви (1982) и (1994).

Также в его активе сегодня результативная передача. На счету Томпсона стало 40 (21+19) очков в 26 матчах.

Он вышел на 3-е место в гонке снайперов, впереди идут Джейсон Робертсон («Даллас», 23 шайбы в 26 играх) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 22 шайбы в 27 играх)