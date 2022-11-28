Исаев, Чудинов и Гусев – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард СКА набрал 6 очков в 3 матчах
КХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем недели второй раз в сезоне признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Исаева было нанесено 52 броска (26 в среднем за игру), из которых он отразил 96,15%. Коэффициент надежности составил 0,97.
Лучшим защитником стал Максим Чудинов («Спартак»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. На его счету четыре силовых приема, семь блокированных бросков, один отбор шайбы. Чудинов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении « плюс 3».
Лучшим нападающим назван Никита Гусев (СКА), ставший лучшим бомбардиром недели с 6 (3+3) очками в трех играх. В его активе также один заблокированный бросок, один отбор шайбы. В матче с «Торпедо» (6:2) Гусев оформил дубль и сделал две передачи.
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