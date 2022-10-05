Овечкин о семье: «У меня друг, любовница и жена в одном лице, такого хотел бы любой мужчина. Будут еще дети, надеюсь»

рассказал о своих отношениях с женой.

«Когда с Настей познакомился, сразу влюбился! И сейчас я понимаю, что нахожусь рядом с человеком, лучше которого не найду.

Она подарила мне двух прекрасных сыновей, и надеюсь, что у нас еще будут дети. Когда просыпаюсь, то понимаю, что я самый счастливый человек, рядом со мной очаровательная, умная и понимающая женщина.

Благодарю бога, что у меня такая жена. Она всегда подскажет, если надо, сделает замечание, проявит доброту и нежность.

Может быть, так не совсем правильно говорить, но я нахожусь в том состоянии, в каком хотел бы оказаться любой мужчина: у меня друг, любовница и жена в одном лице», – сказал капитан .