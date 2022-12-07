Агент Шикина об информации про интерес «Авангарда» к вратарю: «С нами не связывался ни Омск, ни «Витязь». Не могу сказать того, чего не знаю»

Агент Дмитрия Шикина прокомментировал информацию о его переходе в «Авангард».

Вчера «Матч ТВ» сообщил, что омский клуб намерен выкупить контракт 31-летнего вратаря у .

«За такой информацией нужно обращаться в пресс-службу . Интерес от Омска? С нами не связывался ни «Авангард», ни «Витязь». Не могу сказать того, чего не знаю.

Если это написали где-то, то обращайтесь в те издания или звоните тому человеку, от которого узнали о переходе в другой клуб», – сказал .