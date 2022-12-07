Кудашов о поражениях «Динамо» в овертайме: «Владея преимуществом, не доводим до заброшенных шайб»

Главный тренер московского «Динамо» подвел итоги матча со (1:2 ОТ).

— Упорная игра. У нас это по счету третья подобная игра со СКА, даже счет приблизительно похожий. Этот матч не стал исключением — интересный, острый. Где-то мы преимуществом владели, где-то нас запирали, поэтому исход логичен — овертайм. В дополнительное время у нас была парочка возможностей забить и закончить матч в свою пользу, но пропустили.

— Несмотря на два последних поражения в овертаймах, у вас есть ощущение, что постепенно возвращается к стандартам той игры, которая была в начале сезона? Намного лучше стали действовать в обороне…

— Не соглашусь. Большую часть времени в обоих матчах мы проводили в атаке. Здесь можно говорить о недостатках — владея преимуществом, не доводим до заброшенных шайб.

— После прошлого матча с «Ак Барсом» вы сетовали на то, что команду подвели ненужные удаление в концовке. Сегодня было лишь одно удаление в основное время матча. Говорили с командой, что нужно сыграть осторожнее, дисциплинированнее?

— Говорили. И перед Казанью говорили, потому что команда славится большинством. Есть у них исполнители, хорошие комбинации. Поэтому и сегодня делали акцент. Давно уже большинство и меньшинство вышли на первый план — это важный элемент, – сказал .