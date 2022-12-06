Бабенко об «Ак Барсе»: «Надо зацепиться за ту игру, которую мы показываем. Прежде всего, в зоне обороны»
Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от матча с «Барысом».
– Нам сейчас надо настраиваться на соперника и зацепиться за ту игру, которую мы показываем, прежде всего, в зоне обороны. Стараемся улучшать нашу игру, чтобы не давать сопернику шансов.
– Какую работу провели после победной встречи с «Барысом»?
– Несмотря на то, что мы выиграли здесь прошлый матч, для нас не все складывалось гладко. Много сил отдали в меньшинстве, особенно во втором периоде. Поговорили с ребятами, сделали правильные выводы для того, чтобы не столкнуться с теми проблемами, что были в прошлой игре.
– Чем могут удивить соперники?
– Думаю, рисунок игры у соперников останется прежним. Больше половины сезона позади, учитывая график матчей, многое будет зависеть от игры в неравных составах, – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.
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