Бабенко об «Ак Барсе»: «Надо зацепиться за ту игру, которую мы показываем. Прежде всего, в зоне обороны»

Тренер поделился ожиданиями от матча с .

– Нам сейчас надо настраиваться на соперника и зацепиться за ту игру, которую мы показываем, прежде всего, в зоне обороны. Стараемся улучшать нашу игру, чтобы не давать сопернику шансов.

– Какую работу провели после победной встречи с «Барысом»?

– Несмотря на то, что мы выиграли здесь прошлый матч, для нас не все складывалось гладко. Много сил отдали в меньшинстве, особенно во втором периоде. Поговорили с ребятами, сделали правильные выводы для того, чтобы не столкнуться с теми проблемами, что были в прошлой игре.

– Чем могут удивить соперники?

– Думаю, рисунок игры у соперников останется прежним. Больше половины сезона позади, учитывая график матчей, многое будет зависеть от игры в неравных составах, – сказал исполняющий обязанности главного тренера казанцев.